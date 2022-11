Franco Battiato | La Voce del Padrone è un docufilm onesto e insieme una lettera d' amore collettiva

(Di domenica 27 novembre 2022), Ladel, ildi Marco Spagnoli che prende il nome dall’album più popolare di- in sala dal 28 novembre al 4 dicembre 2022 -, si apre con Pino Pischetola (tecnico del suono) seduto al mixer. Fa ascoltare la traccia vocale di Centro di gravità permanente e racconta cheusava spesso la tecnica della “doppiatura”: «Registrava una seconda volta la stessa linea vocale e, siccome ogni volta che si canta lo si fa in maniera lievemente diversa, mettendole due registrazioni produceva una sorta di sdoppiamento». Pischetola continua a scomporre la canzone, muove le dita sulle levette magiche, mettendo in evidenza prima l’orchestra d’archi, poi il sax anni ‘60 (Claudio Pascoli), la sezione ritmica, che ...

Ad ogni modo, si chiama Jalel Kadri ed è nato a Tozeur, la città cantata dain un suo pezzo memorabile: ai margini del Sahara, in un'oasi dove d'estate non è infrequente assistere al ...Ricordiamo in particolare,, Juri Camisasca, Claudio Rocchi, Vincenzo Zitello, Riccardo Sinigaglia, Eraldo Bernocchi, Sainkho Namtchylak, Eugenio Barba, Jerzy Grotowski. Enten Hitti è ...Chi era Franco Battiato e cos'ha significato davvero La voce del padrone Un nuovo documentario prova a spiegarlo e lo fa in maniera onesta ...Il cinema fasanese tra le selezionate sale cinematografiche che da martedì 29 novembre a giovedì 1° dicembre lo proietteranno in esclusiva ...