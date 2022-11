Festa di compleanno con 41 persone in un appartamento di piazza Bologna | musica ad alto volume e schiamazzi

Cronaca Qui

Megadia Roma , in una casa che affaccia su piazza Bologna, dove erano stati segnalati, da più chiamate giunte al 112, musica ad alto volume e schiamazzi. All'interno dell'appartamento i ......ti aspetti - ha esordito il presidente dell'Unpli provinciale Damiano Bartocetti - Un... Il viaggio nel Natale delle Marche prosegue questa domenica con 'Candele a Candelara', l'unica... La scimmietta ruba la torta e rovina la festa di compleanno Mega festa di compleanno a Roma, in una casa che affaccia su piazza Bologna, dove erano stati segnalati, da più chiamate giunte al 112, musica ad alto volume e ...MONTAPPONE - Il libro “Sorbatti, storia di una famiglia e di un territorio” sulla storia dell'azienda e del territorio, presentato ieri a teatro. Da lì conviviale in piazza Roma. E non sono mancati to ...