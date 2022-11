David Quammen | Il Covid non sarà l' ultima pandemia di questo secolo E nemmeno la peggiore

Il nostro mondo così vasto, diverso e popoloso è difficile da afferrare con un solo sguardo: ci vuole cultura e riflessione per capire ciò chedefinisce uno stato di policrisi, una ...L'ultimo libro di, pubblicato (come gli altri) da Adelphi, ricorda quanto il Covid - 19 abbia preso di sorpresa tutti, tranne i biologi. Erano un monito le sue opere precedenti, come ...Intervista allo scrittore di Spillover che ha profeticamente previsto il salto di specie di un virus dagli animali agli uomini. Un Piero Angela che scrive ...I contagi in Cina hanno raggiunto un livello record dall'inizio della pandemia. Is not over: l'approccio Zero Covid e quello occidentale ...