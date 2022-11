Calcio | Mondiali 2022 Marquinhos | “Neymar sta lavorando tantissimo per tornare il prima possibile”

(Di domenica 27 novembre 2022) In seguito alla vittoria all’esordio contro la Serbia, il Brasile tornerà in campo domani per sfidare la Svizzera nella seconda giornata deidi. Allo Stadium 974 di Doha (Qatar) la nazionale verdeoro andrà a caccia di un’altra vittoria per salire così a 6 punti nel girone G e avvicinarsi prepotentemente alla qualificazione agli ottavi di finale. Intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del match insieme all’allenatore Tite, il difensoreha posto l’attenzione sugli infortunatie Danilo: “Vorrei che ci fossero entrambi domani, ma siamo pronti e fiduciosi. Vogliamo dimostrare che il nostro è un gruppo pronto ad affrontare qualsiasi difficoltà. Ney era molto triste, ma staventiquattro ore su ventiquattro per...

