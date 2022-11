Alvaro Bautista torna a pungere Redding dalla sua Spagna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 novembre 2022) Nessuno faccia arrabbiare il nuovo campione del mondo della Superbike.ha conquistato in sella alla sua Ducati il titolo dei piloti e dopo aver concluso la stagione si è andato a “rifugiare” nella suache lo ha accolto come il più grande dei Conquistadores. I festeggiamenti sono stati anche il palcoscenico delle frecciatine che l’iberico ha voluto lanciare ai danni di Scott, ex pilota di Borgo Panigale. Le parole di(Credit foto – pagina Facebook Ducati)“Nel secondo anno in Honda – riporta relevo.com – ho capito che avevo bisogno di una moto per me e di una squadra esperta. Era ciò che avevo in Ducati e finché non smetti di averlo, non lo apprezzi abbastanza. Il mio obiettivo erare sulla Ducati. Per fortuna ...