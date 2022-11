Vietnam | 40 mila spettatori per Germania-Giappone ma è una partita su FIFA

(Di sabato 26 novembre 2022) Quando il virtuale sembra la realtà. Episodio alquanto esilarante, davvero fuori dal normale, quanto accaduto inin occasione delladella Coppa del Mondo tra. Come riportato anche dalla testata giornalistica VNExpress, più di 40persone sarebbero state ingannate da un video su YouTube, che sosteneva di mostrare la diretta di. Si è infatti poi scoperto, che in realtà il video in questione ritraeva unavirtuale realizzata su23 spacciata per la trasmissione live del match.Qatar 2022 Queste le parole di un insiderita riguardo l’accaduto: “Bisogna leggere con attenzione prima ...

Ben quarantamila persone in Vietnam hanno guardato su YouTube la partita fra Germania e Giappone per i Mondiali 2022, senza capire che si trattava ...A raccontare l'episodio è il quotidiano viernamita 'VNExpress', spiegando come moltissimi utenti siano stati tratti in inganno da un finto live video ...