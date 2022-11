Un uomo e una donna in difficoltà | doppio intervento in pochi minuti per il Soccorso alpino

(Di sabato 26 novembre 2022)nel pomeriggio di sabato (26 novembre) per la Stazione di Valbondione, VI Delegazione Orobica del. I tecnici sono stati allertati dalla centrale per un escursionista che era caduto nella zona dell’Alpe Corte e aveva riportato la sospetta frattura di un ginocchio. Le squadre territoriali sono salite e lo hanno raggiunto. Il sanitario del Cnsas presente ha effettuato la valutazione dell’infortunato e quindi è stato richiesto l’dell’eli; sul posto l’elicottero di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Caiolo (SO). Mentre le squadre stavano rientrando, poco più a valle hanno incontrato un’altra persona, una, che aveva riportato la sospetta frattura di un polso. L’hanno quindi ...

