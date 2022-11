Ultime Notizie – Usa | il messaggio del killer di Walmart | “Dicevano che ero come Jeffrey Dahmer”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 26 novembre 2022) L’uomo responsabile della sparatoria del 23 novembre scorso, dove ha ucciso 6 persone per poi suicidarsi, ha accusato in uni colleghi: “Hanno riso di me” L’uomo responsabile della sparatoria del 23 novembre nel supermercatoa Chesapeake, nello stato americano della Virginia, aveva acquistato la pistola la mattina stessa dell’attacco e ha lasciato unin cui accusa di vessazioni i suoi compagni di lavoro. “Vorrei poter salvare tutti da me stesso (…) Mio Dio, perdonami per quello che sto per fare”, si legge neltrovato sul telefono dell’aggressore, che si è tolto la vita dopo aver ucciso sei persone nel negozio dove lavoravasupervisore notturno. La lettera è stata diffusa dalle autorità locali di su Twitter. “I miei colleghi hanno riso di me e hanno detto ...