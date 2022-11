Ultime Notizie Roma del 26-11-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 novembre 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il maltempo si abbatte su ischia paura a Casamicciola terme dove una frana investito diverse auto in sosta trascinandole fino al mare segnalati anche colate di fango allagamenti e strade trasformate in letteralmente in fiumi in piena 5 persone risultano disperse un altro uomo è stato travolto dall’ alluvione venendo però recuperato è salvato dai soccorritori i sindaci di Ischia porto Forio Lacco Ameno e Procida hanno disposto la chiusura di tutte le viene emanato un’ordinanza collegiale diretta e cittadini con la quale chiedono di non uscire dalle proprie abitazioni per non intralciare le operazioni di soccorso as24 elon musk sosterrà Ron De Santis governatore della Florida repubblicano qualora intendesse candidarsi alle elezioni il multimiliardario risposto Yes su ...