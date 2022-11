Tragedia nella notte sull’A12 | camion travolge un camper ed un’auto | due morti

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 26 novembre 2022) Unaquella avvenuta questasull’autostrada A12, a 4 chilometri dalla Roma-Fiumicino, in direzione Roma: intorno alle 2:00 unha travolto un. L’impatto è stato fatale per due persone, che hanno perso la vita. Nello scontro sono stati coinvolti anche altri due tir e un’altra macchina. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, ma sembrerebbe che ilsi sia fermato sulla corsia, forse per un guasto. La macchina travolta, con a bordo moglie, marito e la figlia di quattro anni, si sarebbe fermata per soccorrere l’autista dele, mentre erano tutti fermi sulla carreggiata, è avvenuto lo scontro con il. Sul posto sono interventi i Vigli del Fuoco di Cerveteri, vista l’entità ...