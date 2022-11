Skeleton | Alessia Crippa conquista il bronzo in Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 26 novembre 2022) Prima vittoria stagionale per Jacqueline Lolling sul circuito di Interncontinental Cup femminile. La tedesca, che nelle prime due tappe era sempre giunta in seconda posizione, ha dominato la scena sulla pista casalinga di Winterberg, dove ha concluso le due manches con il tempo complessivo di 1’55?09, con il quale ha preceduto di 87 centesimi la connazionale Corinna Leipold. Ottimo terzo posto per. L’ossolana, all’esordio stagionale in questa competizione avendo gareggiato sinora solamente inEuropa (dove ha raccolto fra l’altro un secondo e un quarto posto), condivide l’ultimo posto del podio con la statunitense Mystique Ro, staccata di 1?27 dalla vincitrice. Segue in quinta posizione l’altra teutonica Sarah Wimmer a 1?29. In classifica generale Lolling sale al comando con 340 punti davanti a Ro con 318 punti e ...