Salto con gli sci | Giovanni Bresadola brilla ed è 12° in gara-1 a Ruka! Vince Lanisek davanti a Kraft

(Di sabato 26 novembre 2022) Anzesi impone in-1 a Ruka al termine di un bellissimo testa a testa con Stefane centra il secondo successo individuale della carriera nella Coppa del Mondo dicon gli sci, dopo il trionfo ottenuto un anno fa (28 novembre 2021) sempre sul Large Hill finlandese. Il 26enne sloveno ha fatto la differenza nella prima serie con unstrepitoso, per poi riuscire a difendersi dal tentativo di rimonta di uno scatenatonella seconda parte della competizione. Alla finesi è aggiudicato la vittoria per 1.3 punti, mentre ha completato il podio in terza posizione il polacco Piotr Zyla con 12.1 punti di distacco dalla vetta. Quarto posto per il pettorale giallo Dawid Kubacki, bravo a rimontare un paio di piazze nella seconda serie e capace ...

Salto con gli sci: Giovanni Bresadola da urlo a Ruka, è 12° nella gara vinta da Anze Lanisek