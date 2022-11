Salto con gli sci | Coppa del Mondo Ruka 2022 | trionfa Lanisek | 12esimo Bresadola

(Di sabato 26 novembre 2022) Anzevince la seconda tappa delladel/2023 dicon gli sci a. Grande gara dello sloveno che sul trampolino HS142 raggiunge i 149 metri nel primoe conquista un totale di 312.8 punti, chiudendo davanti all’austriaco Stefan Kraft, secondo con 311.5 punti (141.5 e 144.0), e al polacco Piotr Zyla, terzo con 300.7 punti (143.0 e 142.0). Belin avanti per Giovanni, che dopo il 23esimo posto nel 2020 chiude in 12esima con un 137.0 nel primoe un 141.0 nel secondo, per un totale di 285.4 punti. SportFace.

FondoItalia.it

... imprese e famiglie, dipendenti da droghe o gioco d'azzardo, imprenditori in difficoltài fornitori oil fisco, aziende che vogliano fare ildi qualità sprovviste della liquidità ...L'inchiesta, coordinata dalla Dda di Roma in collaborazionela Procura di Reggio Calabria, ...famiglia Casamonica e il clan Fasciani - ha spinto i grandi capi della 'ndrangheta a tentare il '... Salto con gli sci - Rimandata la qualificazione maschile C’è qualcosa di costantemente interessante tra le righe dell’intervista rilasciata nei giorni scorsi, da Luca Marini (clicca qui per leggere l'intervista). C’è, soprattutto, una prospettiva concreta a ...Continua la crescita del giovane azzurro che si conferma in zona punti e alza l'asticella, entra nei piani alti della Coppa del Mondo e conquista il miglior risultato in ...