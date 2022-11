Reddito di Cittadinanza | novità in arrivo | cosa succede a novembre

Leggi su tvzap

(Di sabato 26 novembre 2022)di2022.inper i percettori deldi. Il sussidio, molto discusso in questi giorni, potrebbe scomparire nei prossimi anni. Già dal 2023, infatti, non si potranno più presentare le domande, mentre dal 2024 sarà abolito definitivamente. Per il momento, però, i percettori del RdC continueranno a riscuotere il sussidio, ma per il mese di2022 cambierà qual. (Continua…) LEGGI ANCHE:di: arriva lo stop per chi ha questa età. La decisione del governodiper2022 Il ...