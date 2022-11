“Putin vuole far uccidere Lukashenko” | l’ipotesi del complotto per trascinare la Bielorussia nella guerra in Ucraina

Leggi su tpi

(Di sabato 26 novembre 2022) Il Cremlino avrebbe trovato una “soluzione” radicale al problema posto dalla, finora restia a intervenire nel conflitto in: tentare di assassinare il presidente Aleksandar. Lo afferma il centro studi statunitense Robert Lansing Institute, che cita fonti nel comando militare russo. Il tentativo potrebbe essere inscenato nei prossimi giorni, con l’obiettivo di intimidire, che finora non ha voluto schierare le proprie truppe al fianco di quelle russe in. Secondo l’organizzazione statunitense, sarebbe stato direttamente Vladimira dare l’ordine, al suo rientro dal vertice dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), che riunisce sei paesi che appartenevano all’Unione Sovietica. Uno degli scenari al vaglio ...