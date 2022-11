Pisa-Ternana | i convocati di Cristiano Lucarelli per la gara con i nerazzurri

Vazquez (P) su rigore: ore 18.00 Domenica 27 novembre 2022 Reggina - Benevento: ore 12.30 Brescia - Spal: ore 15.00 Cittadella - Cosenza: ore 15.00 Como - Bari: ore 15.00 Frosinone - ...La partitadi Sabato 26 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2022 ...Una vera e propria freccia a sinistra. Serie B, il Modena espugna il Tardini dopo 39 anni. LIVE Pisa-Ternana 1-0: traversa di Barba in rovesciata del 26/11/2022 alle 18:20 Era dalla stagione 1982-83 ...I tifosi dell'Argentina 'sommergono' Doha con un mare di bandiere, molte delle quali con l'immagine di Diego Maradona, del quale oggi ricorre il secondo anniversario della scomparsa. Ma un pensiero to ...