Messi-gol | Adani esplode | show divide Twitter – Video

Leggi su italiasera

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – Leoa segno per l’Argentina contro ilco e Daniele, commentatore per la Rai ai Mondiali,in telecronaca. “iiiii!iiii! Leoiii! Il sinistro migliore del mondo”, urlaquando il numero 10 fa centro nel match. Quindi,‘tracima’ con riferimenti a Rosario, città natale di, “la città del calcio”. Il telecronista Stefano Bizzotto prova a riportare il discorso su dati ed elementi di cronaca, ma il tentativo viene travolto dall’ondata di: “Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo -urla ancora commosso -… rispetto per il numero 1…. Rosario, città del calcio… questo calciatore che troppe volte è stato criticato… anche quando ...