LIVE Francia-Danimarca 1-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | sfiora il gol Rabiot in rovesciata

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA79?! Prova ad emulare Richarlison con una mezza sforbiciata spettacolare, palla di poco alta sopra la traversa. 78? TCHOUAMENI! Angolo, il centrocampista del Realil gol di testa, solo la presenza di Maehle salva la. 77?che difende con i denti questo risultato. 76? Prova il numero Mbappé su Kristensen,d’angolo. 74? Doppio cambio francese: dentro Konaté e Coman per Varane e Dembelé. Damsgaard invece viene sostituito al posto di Dolberg per i danesi. 73? LINDSTROM! Maehle serve sulla corsa Damsgaard che mette dentro per il giocatore del Francoforte, Lloris si inventa un miracolo per salvare il risultato. 72? Prova Mbappé il cross alla ...

DOHA (QATAR) - Dopo la larga vittoria all'esordio sull'Australia (4 - 1) lapuò blindare la qualificazione agli ottavi dei Mondiali contro la Danimarca nella seconda giornata del gruppo D. Sfida nella sfida per i tre milanisti Giroud, Theo Hernandez e Kjaer, sarà ...Allo Stadium 974 il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Danimarca: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Francia-Danimarca 0-0, la cronaca del primo tempo: i Campioni del Mondo in carica fanno la partita, ma la Danimarca regge l'urto. Sfida equlibrata che a visto i Les Blues maggiormente pericolosi contr ...Una vittoria separa i campioni del mondo dalla qualificazione agli ottavi. Allo Stadium 974 c'è però l'ostacolo Danimarca, reduce da due vittorie nelle ultime partite in Nations League contro i transa ...