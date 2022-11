Le pagelle di Argentina-Messico 2-0 | Messi sale in cattedra!

Leggi su 11contro11

(Di sabato 26 novembre 2022) Dopo la deludente sconfitta contro l’Arabia Saudita, l’questa sera era costretta ad uscire dal campo con un successo per proseguire il suo Mondiale. Contro un avversario rognoso e di buon livello come il, la selezione guidata da Lionel Scaloni è riuscita a trovare i primi tre punti del torneo. Ad un primo tempo ad alta intensità, in equilibrio e con poche emozioni, è seguito una seconda frazione a fronte unico con la Albiceleste in totale dominio. Ad aprire le danze ci ha pensato il solito Lionelcon un tiro da fuori area imparabile per Ochoa. Ancora più bello nel finale il gol messo a segno da Enzo Fernández su assist della Pulga. Ecco ledi. Ledi ...