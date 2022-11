James Bond | Hugh Jackman poteva essere 007 prima che arrivasse Daniel Craig?

(Di sabato 26 novembre 2022) Dopo l'abbandono di, si parla da tempo di chi ricoprirà il ruolo dial cinema... Ma in Casino Royale ci sarebbe potutoal suo posto?come? È un'idea niente male per molti, ma pare che potessequasi realtà a un certo punto,cheereditasse il ruolo in Casino Royale. Mentre il Totoimpazza sul web ormai d anni, da quandoha reso noto il suo addio al ruolo della celebre spia, c'è chi alla parte sembrerebbe aver già rinunciato in passato... Secondo quanto riportato da Comicbook, che ...

AMICA - La rivista moda donna

Anderson , che trovate qui , ma anche nella serie di, e per essere stato il Dr. Moon nella serie cult Doctor Who . Gli amanti dei videogiochi lo ricorderanno inoltre per la partecipazione ...... dotato di incredibile talento deduttivo ma anche un po' disagiato, Blanc è il ruolo perfetto per rimuovere l'associazione mentale che vede Daniel Craig coincidere con. L'attore appare ... Daniel Craig è ancora James Bond per i 60 anni di 007. E del suo successore non c'è traccia Dopo l'abbandono di Daniel Craig, si parla da tempo di chi ricoprirà il ruolo di James Bond al cinema... Ma in Casino Royale ci sarebbe potuto essere Hugh Jackman al suo postoLo vedreste bene Hugh Jackman nei panni di James Bond L’interprete di Wolverine ha di recente rivelato di essere andato vicino all’ingaggio nel ruolo di 007 oltre un decennio fa, ai tempi di Casino ...