Orizzonte Scuola

NB Alcune province hanno già esaurito lee le scuole cominciano a convocare dadi istituto. LE LIBERATORIE Nel frattempo i sindacati hanno richiesto al Ministero alcuni chiarimenti ...... sia sulla base delle GAE che delle, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delledi istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ... Graduatorie GPS 2022/24, valutazione servizi aspecifici. Somma per ottenere 12 punti “Sulle immissioni in ruolo dei docenti di sostegno serve un correttivo urgente da parte del ministro Giuseppe Valditara: occorre ...Abbiamo già spiegato in cosa consisterà l’imminente procedura di reclutamento di insegnanti di sostegno specializzati a seguito della pubblicazione da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito ...