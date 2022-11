Elon Musk sosterrà DeSantis e non Trump nel 2024 | l’endorsement via Twitter

(Di sabato 26 novembre 2022) Il proprietario diha intenzione di sostenere Ron(e non Donald) nella candidatura alle presidenziali delha risposto semplicemente «Yes» sualla domanda di un utente: «Sosterrai Ronnel?». Una scelta dovuta al suo orientamento verso una «persona ragionevole e centrista», ha spiegato il patron di Tesla. «Speravo che sarebbe stato così per l’amministrazione Biden, ma finora sono rimasto deluso», ha aggiunto. November 26, 2022 Dichiarazioni che rimarcano la posizione espressa nelle sue ultime affermazioni sull’argomento. Il plurimiliardario aveva infatti espresso la sua delusione nei confronti dei politici democratici su ...

ha intenzione di sostenere il governatore della Florida, Ron De Santis, repubblicano, qualora intendesse candidarsi alle presidenziali del 2024. Il multimiliardario ha risposto 'Yes' su ...ha ricordato di aver attivamente sostenuto Obama, in precedenza, e di aver votato per Biden, ma di esserne delusoha intenzione di sostenere il governatore della Florida, Ron DeSantis, repubblicano, qualora intendesse candidarsi alle presidenziali del 2024. Il multimiliardario ha risposto "Yes" su ...Elon Musk ha intenzione di sostenere il governatore della Florida, Ron De Santis, repubblicano, qualora intendesse candidarsi alle presidenziali del 2024. Il multimiliardario ha risposto 'Yes' su Twit ...Rispondendo ad una famosissima podcaster americana, Liz Wheeler, che sosteneva che se Apple e Android decidessero di togliere Twitter dai loro app, Musk sarebbe costretto a inventare un suo smartphone ...