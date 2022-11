Coppa Davis | per l’Italia niente finale | Fognini e Berrettini battuti dal Canada

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 26 novembre 2022) Malaga – Gli azzurri Matteoe Fabiosono stati sconfitti 2-0 dai canadesi Auger Aliassime-Pospisil col punteggio di 7-6, 7-5 nel match decisivo della semie sarà così il, imponendosi 2-1 sul, ad affrontare domani l'Australia in. In precedenza, nei singolari, Lorenzo Sonego aveva battuto 2-1 Denis Shapovalov e Lorenzo Musetti aveva ceduto 2-0 a Felix Auger Aliassime. (Ansa).