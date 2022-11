Yacht del desiderio

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dopo un giro tra i boat show di tutto il mondo, Panorama ha selezionato alcune imbarcazioni, tra le più innovative e sorprendenti. Con un occhio attento anche alle nuove propulsioni green e agli accessori per navigare in sicurezza. Mentre i cantieri sono già al lavoro per sorprendere gli armatori anche nel 2023, il bilancio sui Saloni nautici d’autunno è una boccata d’aria fresca. Freschissima per la verità, specie in un momento storico così complesso in cui l’economia mondiale è messa a dura prova. I principali player, molti dei quali - è bene ricordarlo - sono italiani, si dicono «pienamente soddisfatti». Il verdetto è unanime, senza eccezioni. Le novità in mostra, prima a Cannes, poi a Genova quindi a Monaco e Fort Lauderdale, hanno fatto breccia nel cuore, e nel portafoglio, di chi (crisi o non crisi) alla barca non rinuncia. Filo conduttore di tutte le kermesse, il tema della ...