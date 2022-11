Terremoto nell’Aretino | la terra torna a tremare nella notte con una scossa di magnitudo 3 5

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 25 novembre 2022) La, le sofisticate apparecchiature di rilevazione nelle sale di controllo dell’Istituto di geofisica e vulcanologia hanno rilevato unadidi3.5 della scala Richter in provincia di Arezzo. Erano le 2.15 quando, con epicentro a 3 chilometri a nord del comune di Talla. E a una profondità di 10 chilometri, gli esperti impegnati al monitoraggio hanno registrato latellurica che, fortunatamente, non ha provocato danni alle persone o alle strutture.diLa paura, però, come sempre è stata tanta. Immediatamente è scattata l’allerta e sono partite le procedure e le verificare previste dal ...