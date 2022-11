Reddito di Cittadinanza a 1 | 16 milioni di famiglie a ottobre | la maggior parte al Sud | il rapporto mensile dell’Inps

Leggi su open.online

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sono 1,16leche nello scorsohanno beneficiato deldie della pensione legata al sussidio, secondo l’ultimo report. L’importo medio ricevuto è stato di 583 euro per i beneficiari del Rdc e di 285 euro per quelli della PdC, per una media complessiva di 552 euro ad assegno. Da gennaio a2022 – si legge nell’Osservatorio– per il sussidio contro la povertà sono stati spesi 6,67 miliardi di euro, intorno a 660al mese. La composizione dei nuclei familiari Il RdC viene assegnato a nucleo familiare, ma in realtà, rileva l’Inps, ben il 46,5% di questi è composto di un solo membro che percepisce, in media, un assegno di 453 euro. ...