Paura al San Camillo | scoppia un incendio in sala operatoria Paziente ustionato

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma – Nel pomeriggio di ieri un principio disi è sviluppato all’interno di una delle sale del blocco operatorio cardiovascolare dell’ospedale San, mentre era in corso un intervento cardiochirurgico. Il principio d’è stato rapidamente estinto, ilè stato spostato in sicurezza nellaadiacente dove l’intervento chirurgico è stato portato a termine con successo. A seguito dell’incidente ilha riportato lesioni cutanee da calore, che sono oggetto di valutazione clinica da parte degli specialisti. La direzione sanitaria ha incontrato i familiari per informarli dell’accaduto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso. È stata disposta un’inchiesta interna al fine di ...

