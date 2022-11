L' uomo che parlava con le stelle di Gianluca Galotta

ilGiornale.it

È bello pensarlosta cantando anche per noi. Aveva passione per la musica e suonava ai ... Roberto Maroni 'è stato unpolitico capace di passione e moderazione , di determinazione senza ...Poi l'episodiole ha fatto dire 'è troppo': " Quando mi ha chiamata unper uscire da una torta. E lì ho detto basta , non ce la posso più fare". "Gianni" Ferrari, l'uomo che voleva essere Calasso Sotto l’esplosione di luce degli ultimi anni si nasconde la terra dei contadini della prima opera grafica. Due momenti di una stessa ricerca interiore ...La morte di Franco Gatti ha lasciato senza parole. Ora il suo messaggio finale ha commosso tutt'Italia. Ecco cos'ha ...