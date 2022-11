La Turchia e l’Iran potrebbero scatenare oggi una guerra in Siria?

...in base al quale un Paese membro della Nato quale è la... Il Kurdistan e'Ucraina sono parti della medesima insensata ... come lo sono lo Yemen,e troppe altre guerre dimenticate e no. ...Fu anche'unica volta che mantennero la rete inviolata contro ...Live del giorno su Calciomagazine MONDIALI 11.00 Galles -14.00U17 - Germania U17 14:00 Israele U18 - Emirati arabi ...