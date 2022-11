Iran | arrestato un calciatore | ' Ha insultato e infangato la reputazione della Nazionale'

Le autorità iraniane hannoil calciatore Voria Ghafouri, non convocato per i Mondiali, con l'accusa di aver '... dello spettacolo e della cultura, popolari in, che hanno espresso ...Erano state messe in conto, soprattutto per i giocatori che giocano in. Così come erano state ... Le autorità iraniane hannoil calciatore Voria Ghafouri, non convocato per i Mondiali, ...Le autorità iraniane hanno arrestato il calciatore Voria Ghafouri, non convocato per i Mondiali, con l'accusa di aver "insultato e infangato la reputazione della squadra nazionale e di aver fatto prop ...All’Ahmad Ali bin Stadium decine di persone con maglie, bandiere e il sostegno alle loro connazionali: “Woman Life Freedom”. Esposta (e poi fatta rimuovere) una maglietta con il nome di Mahsa Amini, m ...