Il Senegal piega 3-1 i padroni di casa del Qatar

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 novembre 2022) DOHA () (ITALPRESS) – L’avventura del, nel Mondiale organizzato in, tra polemiche e discussioni, prosegue amaramente. Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Ecuador, per 2-0, idivengono battuti anche dalper 3-1. Tecnicamente iioti sono parsi un paio di categorie sotto i rivali africani. Un portiere incerto, una difesa molle e spaesata, un centrocampo inesistente e un attacco affidato al troppo solo Afif, costretto a predicare nel deserto. Facile, in queste condizioni, per il, controllare la situazione e trovare i tre punti della speranza.Le due squadre prendono le misure. Al quarto d’ora Diatta impegna Barsham. Ilpianta le tende nella metà campoiota. ...