Giuntoli accende il mercato con un colpo ad effetto

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) Torna in auge sul taccuino diil nome di Adama Traore. Il maliamo di passaporto spagnolo ex Barça è tornato prepotentemente tra i giocatori maggiormente attenzionati da Cristianodopo che lo aveva già corteggiato qualche anno fa. L’esterno alto in forza al Wolverhampton era stato in prestito si blaugrana che proprio nella scorsa stagione eliminarono gli azzurri in Europa. In quell’occasione Traore non fece passare una felice esperienza a Mario Rui che era chiamato a contenerlo. Il giocatore, al momento, è in scadenza di contratto a giugno 2023 e di conseguenza diventa un ghiotto obiettivo a parametro zero per la prossima stagione. Il tentativo d’ingaggio di Traore potrebbe essere un primo indizio di in probabili addio estivo di uno tra Lozano e Politano.