Dramma improvviso | Lucia muore in casa davanti al marito Lascia una figlia piccola

(Di venerdì 25 novembre 2022) Pessima notizia nelle scorse ore con il comune di San Benedetto del Tronto sotto choc perPiccioli, morta in. La donna aveva solamente 39 anni e nulla faceva presagire un epilogo del genere, ma purtroppo ciò che nessuno si aspettava si è tramutato in realtà. Un dolore enorme per la sua famiglia, che ancora non può credere che la sua vita sia finita da un istante all’altro. Hanno tentato di tutto pur di farle riprendere conoscenza, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo ininfluente. San Benedetto del Trono piange dunquePiccioli, morta ina soli 39 anni. Ad essere distrutti dalla notizia suo, rimasto ora vedovo, e unache dovrà crescere senza l’amore incondizionato della sua mamma. Ovviamente nessuno voleva accettare una ...

ilmattino.it

Untremendo, consumato davanti alle telecamere. Il racconto Nadia Nadim, tra le più famose ... Ho perso la persona più importante della mia vita ed è successo in modoe inaspettato. ......corte di un borgo sperduto che guarda la montagna è il teatro entro cui portare in scena il... l'cambio della temperatura, il fruscio di un pioppo, "lo spessore di un istante carico d'... Lucia Piccioli, malore improvviso in casa a San Benedetto del Tronto: morta a 39 anni, lascia figlia e marito Mehdi è stato preso subito in cura a Vicenza, ma senza speranza. Le insegnanti: «Era pieno di vita». A scuola chiamata la psicologa per rielaborare il lutto. «Dolore fortissimo per tutti» ...I fan di Un posto al sole sconvolti da ciò che sta per accadere ad uno dei protagonisti della celebre soap opera.