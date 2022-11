Diffidati Inghilterra-Stati Uniti | statunitensi a rischio squalifica in vista dell’Iran

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ci sonoprima ditra le fila degliin? La risposta è sì: Berhalter infatti deve rammaricarsi per i ben quattro giocatori che sonoammoniti contro il Galles e che per questo motivo sono subito finiti nell’elenco dei. Ai Mondiali di Qatar 2022, infatti, si entra subito in diffida dopo un cartellino giallo rimediato e al successivo si deve scontare un turno di. Questi i quattrodegli Usa indell’ultima giornata dei gironi: Dest, McKennie, Ream e Acosta. SportFace.

