Curling | Europei femminili 2022 | Italia giù dal podio | il bronzo va alla Scozia

(Di venerdì 25 novembre 2022)giù dalaglidi. Stefania Constantini, Camilla Gilberti, Angela Romei, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli sono state sconfitte nella finale per ilcon il punteggio di 9-5, chiudendo al quarto posto la rassegna continentale. Subito grande partenza delle scozzesi che mettono a segno tre punti nel primo end. Le azzurre rispondono con due punti nel secondo parziale ma laallunga ancora sul 4-2fine del terzo. Due puntitra quarto e quinto end per il pareggio sul 4-4, ma le scozzesi ne firmano quattro tra sesto e settimo end per poi volare sul 9-4 nell’ottavo. Non basta il punto di Constantini nel ...

Gli azzurri, dopo otto vittorie consecutive nel round robin, hanno perso sia l'ultima sfida di qualificazione (5 - 7) e la semifinale (4 - 7) contro una grandissima Scozia che domani vorrà confermarsi ... La finale per salire sul podio europea è amara per Constantini e compagne, che partono subito malissimo e si devono accontentare di un quarto posto comunque da ... Come le ragazze di Silvana Tirinzoni, anche Yannick Schwaller e compagni si guadagnano il diritto di giocarsi l'oro europeo: sfideranno la Scozia ...