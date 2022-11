Calcio | Mondiali 2022 Dove giocano i giocatori dell’Iran? 10 sono in Europa!

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) Altra sorpresa aidiche si stanno svolgendo in Qatar. Dopo la brutta sconfitta per 6-2 contro l’Inghilterra, l’Iran ha infatti stupito tutti battendo il Galles con un bel 2-0 grazie alle reti nel finale di Roozbeh Cheshmi (al 98?) e Ramin Rezaeian (al 101?). Due goal che hanno fatto esultare un Paese intero e che hanno fatto nascere in diversi appassionati delle domande: in quale squadraCheshmi e Rezaeian? E gli altri? Andiamo dunque a scoprirlo qui sotto.. Osman Bukari: “Con la mia esultanza non volevo mancare di rispetto a Ronaldo”? PORTIEREHosseini H. – Esteghlal (Pro League Golfo ...