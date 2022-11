Ultime Notizie – Mondiali Qatar 2022 | Svizzera-Camerun 1-0

(Di giovedì 24 novembre 2022) Lasi è imposta di misura 1-0 sul, nella gara valida per il gruppo G deidi. Il primo tempo del match è vissuto di fiammate con gli africani che si sono resi più pericolosi con Toko Ekambi in due occasioni e con Hongla, mentre nel finale di tempo gli elvetici hanno sfiorato il gol con Akanji, ma il suo colpo di testa è terminato di poco al lato. Ad inizio ripresa ladi Yakin è passata in vantaggio, al 48? servizio perfetto di Shaqiri dalla destra per Embolo che tutto solo al centro dell’area ha solo dovuto spingere in rete di piatto destro il pallone del vantaggio. Ilha provato a reagire con Choupo-Moting al 58? ma l’attaccante del Bayern Monaco non è riuscito a superare Sommer che si immola, salvando in ...

Il Sole 24 ORE

Gossip di oggi 24 novembre 2022 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 24 novembre 2022 troviamo il bacio appassionato di Diletta Leotta e Karius a Miami e l'opinione di Feltri sul riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi .Era tranquillo e dormiva nelleore, quando ho avuto le'. L'attore 87enne soffre da tempo di una malattia neurodegenerativa che l'ha costretto al ricovero, ma ad agosto l'attore ... Ucraina ultime notizie. Von der Leyen, presto price cap a petrolio russo e sanzioni Sulla scia in questo caso degli ultimi anni, continua infine ad aumentare anche la tassazione sul tabacco riscaldato. Sui quattro anni ammonta a 10-15 centesimi. Secondo alcune stime, in tutto ...Nel caso in cui dovesse succedere non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate nel frattempo a seguirci per non perdervi tante altre news. Oriana Marzoli e Sarah Altobello si chiudono in bagno insieme, la ...