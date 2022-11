Sarah Palin ha perso di nuovo in Alaska

Agenzia ANSA

La dem Mary Peltola ha vinto nelle elezioni di Midterm un seggio alla Camera in Alaska battendo l'ex governatrice dello Stato e l'ex candidata a vice presidente (con John McCain). È la proiezione di Nbc News. Si tratta di un nuovo schiaffo a Donald Trump in Alaska, dopo la rielezione della senatrice repubblicana Lisa Murkowski, che ha sconfitto una candidata ...L'avversaria principale di Peltola,, nota per essere stata candidata a vicepresidente di John McCain nel 2008 e supportata da Donald Trump, aveva ricevuto 59 mila voti (prima scelta) e 27 ... Midterm: Sarah Palin sconfitta, altro schiaffo a Trump Sara Palin battuta alla Camera dalla democratica Mary Peltola – Senato: rieletta la candidata repubblicana che chiese le dimissioni del presidente dopo i fatti del Campidoglio ...I risultati sono stati pubblicati in queste ore perché l'Alaska ha tenuto le elezioni di metà mandato con un nuovo sistema di voto, che ridistribuisce le preferenze degli ultimi arrivati ...