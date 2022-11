Milan | Ibrahimovic in tv con Alberto Angela nel programma in onda il 25 dicembre

(Di giovedì 24 novembre 2022) In attesa di tornare in campo dopo l’infortunio, Zlatancontinua a darsi da fare. Dopo aver presentato Striscia la Notizia nella giornata di lunedì 21 novembre, lo svedese è pronto a tornare in televisione. A svelarlo è Dagospia, che annuncia la partecipazione dell’attaccante delad una prestigiosa trasmissione. Si tratta di “Stanotte ao“,diche andrà insu Rai Uno il 25. Tra gli ospiti presentati dal celebre volto della tv ci sarà anche Zlatan, che racconterà la sua storia direttamente da San Siro. SportFace.

Nel corso della trasmissione, il noto conduttore televisivo racconterà la città lombarda e farà tappa anche allo stadio San Siro dove avrà come accompagnatore proprio Zlatan... ma non ancora per rilanciare ilverso lo scudetto della seconda stella. Nessun dubbio sul suo carisma e sul suo carattere, ma sperare chepossa fare la differenza per tutta la ...Milan, Zlatan Ibrahimovic in tv con Alberto Angela nel programma in onda il 25 dicembre. La rivelazione di Dagospia.Secondo quanto riferisce Dagospia, Zlatan Ibrahimovic dovrebbe essere uno dei protagonisti del programma di Alberto Angela ...