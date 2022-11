Agenzia ANSA

Il presidente russo Vladimirpotrebbe usare armi chimiche in Ucraina prima di ricorrere a un confronto nucleare con la Nato se le sue truppe continueranno a perdere terreno nel Paese: lo ritengono funzionari dell'...La nuova legge, chepotrebbe firmare entro fine mese, amplia il controverso provvedimento del ... la cosa più spaventosa è che la legge riguarda tutto: film, serie Tv,, pubblicità ", dice ... Media, Putin potrebbe usare armi chimiche in Ucraina ROMA, 24 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe usare armi chimiche in Ucraina prima di ricorrere a un confronto nucleare con la Nato se le sue truppe continueranno a perdere terreno nel Pa ...Il divieto d'espressione e associazione decretato dallo zar Putin mina i diritti dei cittadini in Russia: la libertà è sotto attacco.