Manovra | tornano i voucher da 7 | 5€ l' ora per i lavoratori I sindacati | Ancora più precarietà e sfruttamento

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il governo Meloni ha deciso di reintrodurre anche iper i. La misura era stata interrotta nel 2017 a causa delle proteste, dopo mesi e mesi di polemiche e la minaccia di un referendum. Adesso il nuovo esecutivo - si legge sulla Stampa - ci riprova, intervenendo in maniera decisa sulle norme molto restrittive inserite nel 2018 nel decreto Dignità. La norma, inserita nella nuova legge di Bilancio, prevede infatti che dal prossimo primo gennaio sia possibile utilizzare i buoni lavoro nei settori dell’agricoltura, del comparto Horeca (hotel, ristoranti e caffè) e della cura della persona, in particolare per quel che riguarda i lavori domestici. Il nuovo assegno avrà un valore nominale di 10 euro lordi all’ora, 7,50 euro netti, e un tetto di reddito per i, fino a 10mila euro l’anno. Segui su affaritaliani.it