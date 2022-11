Manovra | Renzi | ' incontro Meloni-Calenda no inciucio ma atto di rispetto' **

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Il Terzo Polo ha deciso di presentare una contromanovra. Mentre Cinque Stelle e Pd vogliono andare in piazza per difendere il reddito di cittadinanza, noi vogliamo difendere il lavoro e i conti pubblici. Abbiamo presentato una contromanovra e il fcheabbia chiesto unper illustrargliela non è unma undiistituzionale. L'opposizione si fa con le proposte, non con gli slogan". Così Matteonella enews.

Il governo Meloni con laper il 2023 allarga le maglie per l'uso dei buoni lavoro o voucher . Osteggiati dai ... Con il Jobs Act, attuato tra il 2014 e il 2015 dal governo, venne esteso il ...E' sullaeconomica appena varata dal governo che, nelle prossime settimane, si giocherà la tenuta ... Non è certo un caso che il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteoabbia bocciato la bozza ...Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "L emendamento per far pagare al contribuente una parte del debito delle società professionistiche di calcio è saltato. Sarebbe stato, del resto, atroce far pagare ...Proprio perché, come mirabilmente ribadito dallo stesso senatore Renzi, ogni persona perbene 'non deve aver paura di chi esercita funzioni di potere nel nostro Paese' ma deve anzi adoperarsi ...