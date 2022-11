La libertà senza qualità è un rischio da evitare con la pedagogia della bellezza e dell’identità

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 novembre 2022) Gli individui ontologicamente, nella loro costituzione originaria, sono scissi ,ciascuno in un giardino recintato. Ontologicamente ciascuno è un’isola e intorno ha il deserto del mare oceanico; se bevo, bevo io, quel che mangio lo mangio io, quel che sogno lo sogno io. Sono “individuo” in ogni istante, non è la morte che mi connota come individuo ma ciascun istante del vivere. Ma nell’aspetto non ontologico, sociale, siamo vincolati agli altri in maniera radicale, proprio le radici, i tronchi sono distanti isolati ma le radici attorcigliate. La duplice dimensione dell’uomo. L’uomo sociale e l’uomo ontologico Ritengo essenziale differenziare l’uomo sociale e l’uomo ontologico (naturale). L’uomo ontologico è solo ,unico, singolo,scisso, io; l’uomo sociale è radicato all’altro e dovrebbe esserlo in maniera affermativa, in vicendevole accrescimento di vitalità. Per ciò ...