Femminicidio | Palazzo Chigi si tinge di rosso contro la violenza sulle donne

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2022 La facciata disi è illuminata diin ricordo delle vittime di, in occasione della giornataladel 25 novembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... sono usciti nel piazzale diChigi, rivolgendo lo sguardo alla facciata della sede del governo, illuminata di rosso dalle 18.00, con sovra - impressi i nomi delle 104 vittime di...... durato meno di un'ora, Giorgia Meloni e i ministri hanno posato davanti alla facciata di... sono stati proiettati i nomi delle 104 donne vittime di, in Italia, nel 2022. Palazzo Chigi si colora di rosso. In occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, alle 19.20, la facciata della sede del Governo è ...