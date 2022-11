Dritto e Rovescio” |  Paolo Del Debbio intervisterà Matteo Renzi

(Di giovedì 24 novembre 2022) . Si parlerà anche del caso Saman Abbas e di molto altro Oggi, giovedì 24 novembre, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “”,Del Debbio intervisterà il leader di Italia Viva Matteo. Al centro della serata, la prima manovra finanziaria del Governo Meloni e il taglio del reddito di cittadinanza al centro di molte polemiche. Leggi anche: TRIPLICE OMICIDIO DI ROMA, DECISIVI I VIDEO NEL CELLULARE DI DE PAU Un focus sulla vicenda delle presunte irregolarità delle coop per l’accoglienza gestite dalla moglie e dalla suocera di Aboubakar Soumahoro e il tema dell’accoglienza in Italia. Infine, un approfondimento sulla morte di Saman, sulla cultura islamica e i diritti delle donne. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Augusta Montaruli, Michele Gubitosa, Luigi De Magistris, Brando ...

Su Rete 4 dalle 21.30 torna il settimanale di attualità, condotto da Paolo Del Debbio.