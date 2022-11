Comandante | con Favino Rai omaggia eroe fascista

(Di giovedì 24 novembre 2022) Quanti scherzi del destino in una sola notizia: è notizia di questi giorni che nella seconda metà del 2023 dovrebbe uscire nelle sale ““, film diretto da Edoardo De Angelis (regista napoletano già autore, tra gli altri, di Indivisibili), il quale racconta un episodio chiave della vita delTodaro. Che sarà interpretato dal bravissimo L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

...rk, padre fondatore della moderna nazione turca, che ilin Capo Fidel Castro ha definito ... in questa terza tappa del suo tour internazionale, prevede un incontroil suo omologo Recep ...... soffermandosi sulle principali attività svolte dai Reparti,particolare riferimento al ... Ildel Corpo ha incontrato alcuni finanzieri distintisi in una delicata e pericolosa attività di ...Visita speciale nella Regione dello stivale. E’ quella del Comandante della Guardia di Finanza, il Generale Giuseppe Zafarana, al Comando Regionale Calabria. Zafarana, recatosi nei Reparti presenti a ...Si è tenuto stasera l'ultimo appuntamento dei carabinieri con gli anziani, per parlare delle truffe di cui spesso sono vittime proprio gli anziani.