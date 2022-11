Cardinale Becciu indagato in Vaticano per associazione a delinquere

Riguardo a chi sia coinvolto in questo nuovo filone, Diddi ha detto "sicuramente il", senza precisare gli altri imputati. Il tutto è da ricollegarsi ad una serie di conversazioni via ...In un filone d'indagine aperto dal promotore di giustizia vaticano parallelamente al processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato , ilAngelorisulta indagato con altre persone per associazione a delinquere. La notizia sul sito dell'Ansa. Lo ha confermato oggi ai giornalisti il promotore di giustizia Alessandro Diddi,...Il cardinale Angelo Becciu risulta indagato con altre persone per associazione a delinquere in un filone d'indagine aperto dal promotore di giustizia vaticano parallelamente al ...L'inchiesta partita dalla Procura di Sassari che indaga sulla Cooperativa Spes di Ozieri. I difensori: Non sappiamo nulla ...