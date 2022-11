Benevento 5 | venerdì di fuoco contro il Team Futura Palmegiani | “Riscattiamoci”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il GGWear5 si prepara ad un altro Friday Night di. La squadra di mister Nitti, nell’undicesima giornata di campionato, ospita ilal PalaTedeschi. Francesco Cocco (Parma) e Ricardo Turini (Pontedera) saranno gli arbitri del match, il crono sarà diretto da Manuel Terracciani (Napoli). «Sarà una bella gara, ne sono sicuro – dice Federico.- Dobbiamo riscattare le ultime prove che, seppur positive, non hanno fruttato punti e dobbiamo ripartire. Non c’è momento migliore per farlo, dato che giocheremo davanti al nostro pubblico che sin dall’inizio della stagione è stato fantastico ed encomiabile. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Loro sono una squadra forte, preparata e con tanta ...