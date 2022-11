Basket | Banchero fa sognare l' Italia | ' Darò tutto per aiutare gli azzurri' - Sport - Basket - quotidiano net

(Di giovedì 24 novembre 2022) La prima scelta NBA e stella degli Orlando Magic ha parlato ai canali FIBA: 'Non vedo l'ora dil'a raggiungere grandi ...

La prima scelta NBA e stella degli Orlando Magic ha parlato ai canali FIBA: "Non vedo l'ora di aiutare l'Italia a raggiungere grandi obiettivi". Quando ero piccolo e avevo da poco a iniziato a giocare a basket, i miei... Paolo Banchero contro Zion Williamson, una sfida tra prime scelte al Draft nonché prodotti della Duke. Le parole della stella degli Orlando Magic: "Quando giocherò con la nazionale sarò un altro giocatore, e mi impegnerò per essere il miglior compagno".