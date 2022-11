Un truck interattivo per la formazione e l' orientamento dei giovani

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) - In occasione di JOB&ORIENTA 2022, dal 24 al 26 novembre la Cittadella del Geometra presenta agli studenti un programma di crescita professionale su temi di massima attualità Verona, 23 novembre. Alla 31ª edizione di Job&Orienta, che dal 24 al 26 novembre si tiene a Veronafiere, prende vita la Cittadella del Geometra (padiglione 6, stand A-B), parte fondante del più ampio progetto didattico “Georientiamoci.Una rotta per l'” sostenuto dal 2013 da Fondazione Geometri Italiani. È nell'ambito di questa iniziativa che si inserisce il consueto appuntamento dedicato a scuola,e lavoro, che si presenta con una connotazione inedita di, crescita professionale e, che permetterà agli studenti di tutti gli istituti tecnici, settore Tecnologico, indirizzo ...

Adnkronos

